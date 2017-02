Plus d'infos sur le concert Duo Violon Piano à Carcassonne

LES JEUDIS DE L'AUDITORIUM présentent ce concert.

Francis Poulenc n'aimait pas la forme sonate et c'est sur l'insistance de Ginette Neveu, qu'il compose son unique sonate qu'il dédie à la mémoire du poète espagnol Federico Garcia-Lorca. Claude Debussy a pour projet de composer six sonates pour différents instruments. Malheureusement cette sonate pour violon et piano reste sa dernière oeuvre ; il meurt l'année suivant sa création. Richard Strauss, au milieu de son oeuvre abondante a écrit cette sonate à l'âge de 24 ans alors qu'il est amoureux d'une charmante soprano. Cette oeuvre, d'une grande beauté lyrique demande une belle virtuosité de la part des deux interprètes. La particularité de ces trois sonates est qu'elles sont uniques dans le répertoire de leurs compositeurs, qui tiendront eux même le piano lors de leur création. Les deux jeunes interprètes de ce programme viennent de la Hochschule fur Musik de Bâle. D'origine irlandaise, Eoin Ducrot est à l'aise comme soliste, chambriste et violon solo. Il fait partie de l'Hydra quartet et vient récemment d'occuper le poste de violon solo de l' « Aurora Festival Orchestra » en Suède. Chiara Opalio, pianiste d'origine vénitienne, a déjà une carrière bien remplie. En janvier 2016, elle remporte le prestigieux prix « Rahn Wettbewerb » à Zurich. Elle s'annonce comme une des plus intéressantes musiciennes de sa génération. Réservations PMR : 04 68 115 915