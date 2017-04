Plus d'infos sur le concert Les Insolites à Carcassonne

LES JEUDIS DE L'AUDITORIUM présentent ce concert.

Deux instruments inhabituels sont les invités de ce concert, le cymbalum et le balafon ; deux instruments d'origine populaire mais dont l'utilisation se retrouve en permanence dans toutes les formes de musique : le cymbalum sous sa forme actuelle est présenté en 1874 à l'Exposition Universelle de Paris. Ce nouvel instrument, plus puissant, lui permettra d'être introduit dans les grands orchestres symphoniques. Depuis, le cymbalum a suscité l'intérêt de compositeurs tels que Kodaly, Bartok, Stravinski, Debussy et plus récemment Dutilleux et Kurtag. Le balafon chromatique, nouveau-né des balafons africains, est la synthèse entre la conservation des différentes traditions africaines d'une part et l'ouverture aux normes universelles de la musique actuelle d'autre part. Cet instrument a ainsi pour vocation de fédérer l'ensemble des traditions musicales ethniques d'Afrique, mais aussi de s'ouvrir les portes de la musique occidentale grâce à son mode chromatique. Cyril Dupuy et Ba Banga nous font découvrir leur instrument à travers un programme éclectique alliant des pièces de musique traditionnelle africaine et des oeuvres d'inspiration tzigane.Réservations PMR : 04 68 115 915