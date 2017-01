Plus d'infos sur le concert Un Souffle Germanique - Seguin à Carcassonne

LES JEUDIS DE L'AUDITORIUM présentent (1-1053109-2-3-1053053-54) ce concert.

Depuis qu'il est à la tête de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, Tugan Sokhiev a vu arriver une génération de jeunes musiciens de talent. Le dernier d'entre eux, Louis Seguin, occupe le poste de hautbois solo depuis septembre 2015. François Lugue intègre l'orchestre de Toulouse en novembre 2013. Marion Deleplancque, occupe le poste de contrebasson solo depuis septembre 2012. Jean Sébastien Borsarello, « le plus ancien » est rentré au pupitre de percussion jouant le célesta en mars 2010 ; il occupe le poste de timbalier solo depuis juillet 2014. Issu d'une famille de musiciens bien connus, il a débuté le piano à l'âge de cinq ans. Ces musiciens nous emmènent Outre-Rhin découvrir des partitions de Clara et Robert Schumann. L'un après l'autre, le hautbois, le cor et le basson accompagnés par le piano, évoqueront avec passion, tendresse ou même fougue, le romantisme allemand du XIXème siècle. En deuxième partie, le Trio pour flûte, basson et piano, dans une version avec hautbois, composé par un Beethoven âgé de seulement quinze ans, illustrera les prémices de ce romantisme.Réservations PMR : 04 68 115 915