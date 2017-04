Plus d'infos sur l'exposition Chateau Et Remparts à Carcassonne

Ouvert de 10h à 18h30 d'avril à septembre et de 9h30 à 17h d'octobre à mars. Fermé les 01/01, 01/05, 01/11, 11/11 et 25/12.

Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l'Union Européenne et POUR TOUS LE 1ER DIMANCHE DU MOIS DE NOVEMBRE A MARS.Billet valable 1 an à compter de la date d'émission. ACCES COUPE-FILE !Attention, si vous choisissez le mode d'obtention retrait magasin, le billet doit être impérativement retiré dans l'un de nos points de retrait et non au monument.Wisigoths, Sarrasins, Cathares, croisades,... revivez l'histoire fabuleuse dela Cité de Carcassonne.Avec ces deux enceintes fortifiées comprenant 52 tours et barbacanes, la Cité de Carcassonne, son château et ses remparts témoignent de 2600 ans d'une histoire tumultueuse alternant rayonnement exceptionnel et épisodes dramatiques, conquêtes et reconquêtes.Restauré au XIXème siècle par Viollet-le-Duc, ce monumental chef d'oeuvre d'architecture militaire est inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO.Exposition temporaire:EMERIC FEHER, DE LA VIE A L'IMAGEDu 17 octobre 2016 au 20 février 2017De 9h30 à 17h tous les joursLe Château de Carcassonne accueille l'exposition du photographe Emeric Feher. Mémoire d'une époque, elle retrace son travail et sa perception de la France des années 1930 aux années 1960 et entre en résonnance avec cet espace hors du temps.