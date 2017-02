Plus d'infos sur le spectacle L'ecole Des Femmes à Carcassonne

THEATRE J.ALARY ET P.L.P. EN ACCORD AVEC LE THEATRE DU PASSEUR ET LE THEATRE 14 PRESENTENT (1-1053107-2-1053053-54) ce spectacle.

Arnolphe a fait éduquer au couvent sa pupille Agnès dans l'espoir d'en faire une épouse soumise et fidèle. Revenue auprès de lui et confiée à la garde d'un couple de paysans, Agnès tombe amoureuse du bel et jeune Horace, qui tente de la dérober à la garde de son tuteur. Il confie ses aventures à Arnolphe et implore son aide, ignorant que celui-ci est justement son rival...PMR : 0468777466