Plus d'infos sur le spectacle Les Virtuoses à Carcassonne

THEATRE J.ALARY ET P.L.P, EN ACCORD AVEC LE T.D.N. ET VIRTUOSES & COMPAGNIE PRESENTENT (1-1053107-2-1053053-54) ce spectacle.

Créés par deux pianistes et comédiens du Conservatoire de Lille, Les Virtuoses signent une partition jubilatoire où le piano donne la réplique à la comédie burlesque et à la magie nouvelle. À travers l'épopée de personnages drôles et touchants, les deux frères jouent avec le piano, s'amusent de tous les répertoires, explorent l'imaginaire, apprivoisent l'invisible... De Mozart à Debussy en passant par Little Richard et la Piste aux Etoiles, Les Virtuoses osent le grand écart entre musicalité débridée et mise en scène spectaculaire. Interprétant des oeuvres connues ou révélant de nouvelles mélodies, ils donnent vie à la musique dans un festival de notes, de couleurs et de mondes oniriques. Une joyeuse célébration menée tambour battant par deux musiciens explosifs !PMR : 0468777466